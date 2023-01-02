العاملون في مجال الصحة غير الملقحين يستأنفون عملهم في اليونان

العاملون في مجال الصحة غير الملقحين يستأنفون عملهم في اليونان

أعلن الاتحاد اليوناني للعاملين في المستشفيات العامة في بيان أن الطواقم الطبية التي لم تتلق اللقاح ضد كوفيد-19، استأنفت العمل الاثنين في اليونان بعد 16 شهرا من تعليقه.

تأتي عودة حوالى ألفين من مقدمي الرعاية إلى المستشفيات العامة وخدمات الإسعاف في أعقاب قرار من مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية، أجبر الحكومة على رفع قرار الحظر.

وأكد الاتحاد أن عودة هؤلاء العاملين في مجال الرعاية يشكل “متنفسا كبيرا للنظام الصحي لكن مشكلة نقص الموظفين لا تزال قائمة”.

تمكن خمسة آلاف شخص آخر غير ملقحين من مزاولة نشاطهم المهني بفضل شهادة طبية تثبت أنهم أصيبوا بالفيروس.

في اليونان أصبح التطعيم إلزاميا للعاملين في دور رعاية المسنين في آب/أغسطس 2021 ولمقدمي الرعاية بعد أسبوعين، مما أدى إلى تظاهرات معارضة.

وتصاعدت الحركة المناهضة للتطعيم في بلد عانى من قيود عزل صارمة في عامي 2020 و2021 لدرجة أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أكد نهاية 2021 أن اليونان تواجه “جائحة غير الملقحين”.

رفعت معظم قيود كوفيد في اليونان باستثناء داخل المراكز الصحية ووسائل النقل العام.

لكن في المترو والحافلات والترام، لا يضع معظم الركاب كمامات رغم كون هذا الاجراء الزاميا.