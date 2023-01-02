سوريا تطالب مجلس الأمن الدولي بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها

طالبت سوريا اليوم الاثنين مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها والتحرك لضمان المساءلة عنها ومعاقبة القائمين بها وعدم تكرارها.

وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان بثته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إدانة سوريا “الاستهداف الاسرائيلي الارهابي للمرافق والبنى المدنية السورية وتهديد أرواح الأبرياء وسلامة النقل المدني الدولي والذي يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وتهديدا مباشرا للسلم والامن الإقليمي”.

وقالت الوزارة في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي إن الاستهداف الاسرائيلي للمرافق والبنى التحتية المدنية الذي جرى اليوم وطال مطار دمشق الدولي ليس الأول من نوعه إذ سبق لقوات الاحتلال الاسرائيلي استهداف مطاري دمشق وحلب الدوليين وإخراجهما عن الخدمة وتعطيل الملاحة المدنية الجوية بما فيها حركة طائرة النقل الجوي التابعة للامم المتحدة والمخصصة لنقل المساعدات والعمل الإنساني.

وشن الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين عدوانا جويا بالصورايخ استهدف مطار دمشق الدولي ما أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين وخروج المطار عن الخدمة كما استهدف في 28 ديسمبر الماضي ميناء اللاذقية المدني التجاري مما أدى إلى الحاق أضرار بالغة بالميناء والحاويات التجارية ومساعدات عائدة لمنظمات الامم المتحدة العاملة في سوريا.