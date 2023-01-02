المضبوطات

“الجمارك”: إحباط إدخال 809 زجاجات خمور متنوعه إلى البلاد

2 يناير، 2023
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تمكّن رجال الجمارك في جمارك ميناء الشويخ من إحباط تهريب كمية كبيرة من الخمور إلى البلاد، كانت مخبأة في حاوية قادمة من دولة خليجية.

وفي تفاصيل الضبطية، أن حاوية بحجم 40 قدماً، وصلت إلى ميناء الشويخ قادمة من دولة خليجية ، ولكن رجال الجمارك اشتبهوا بها، وتم التأكد من كونها تحتوي على ممنوعات خمور يقدر عددها بما يقارب 809 زجاجة مخبأة بطريقة سريه وبعد عرضها على الجهاز الاشعاعي من وجود كثافه واضحه، وعلى الفور تم الايعاز لإدارة البحث والتحري الجمركي بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وبناء عليه تم عمل فريق من المكافحة والتحري وتسهيل خروج الحاوية لضبط المتهمين ، وتم القبض على المتهمين متلبسين اثناء فتح الحاويه لتفريغها في مقرهم هذا، وتم إحالتهم الى جهات الاختصاص.

ومن جانب اخر أشاد مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد بدور رجال الجمارك في جميع المنافذ الجمركية على يقظتهم وتفانيهم بعملهم وحرصهم في اداء عملهم وضرب كل من تسول له نفسه العبث في امن البلاد.

وفي الختام تحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.

المصدر
جمارك الكويت
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2 يناير، 2023
0 7 دقيقة واحدة

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