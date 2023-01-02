مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الاثنين 2023/1/2 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان بما يلي:

“عبر سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع باسمه وباسم أخواته وإخوانه الوزراء عن عميق الارتياح والسرور لعودة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة في جمهورية إيطاليا الصديقة والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح سائلا المولى العلي القدير أن يديم على سموه حفظه الله ورعاه الصحة والعافية والعمر المديد.

وأحاط وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد عبدالوهاب العدواني مجلس الوزراء علما بشأن إنطلاق القمر الاصطناعي الكويتي الأول (كويت سات 1) على متن صاروخ فضائي من منصة (Space X) بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الامريكية غدا الثلاثاء.

ويأتي هذا المشروع الذي تم إعداده من قبل أقسام علمية في كلية العلوم وكلية الهندسة بجامعة الكويت والذي حظي بدعم كلي من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية بعد عمل دؤوب استمر ثلاث سنوات من قبل فريق كويتي يبلغ عدده (45) شابا وشابة اكتسبوا من خلاله مختلف الخبرات التدريبية لهذا المشروع.

وقد أشاد مجلس الوزراء بتطلعات أبناء الكويت المشاركين في هذا المشروع الوطني الذين وضعوا رسميا أول بصمة كويتية في الفضاء وأن هذه المرحلة المحورية في سجل دولة الكويت الفضائي جاءت بتخطيط محكم ورؤية وطنية سديدة اعتمدت على العمل المؤسسي لتجهيز كوادر بشرية كويتية تكون نواة العمل الفضائي الكويتي في المستقبل وقد عبر المجلس عن فخرة واعتزازه بجهود أبنائه المخلصين مؤكدا دعمه لكل الجهود المخلصة التي تساهم في رفعة وتقدم الوطن الغالي.

وناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب الوزارية بشأن الدراسة المعدة من قبل الفريق الفني لوزير التربية بهدف إصلاح التعليم العام وقرر المجلس تكليف وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ ما يراه مناسبا ومحققا للصالح العام بشأن الدراسة المعدة من قبل الفريق بهدف إصلاح التعليم العام.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف دولة الكويت مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جراء العاصفة الثلجية التي ضربت عدد من الولايات مؤخرا والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزا أمنيا في مدينة الاسماعيلية في جمهورية مصر العربية الشقيقة والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من العناصر الأمنية مشددا على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب مؤكدا وقوفها وتضامنها مع الشقيقة مصر إزاء هذا العمل الإرهابي معبرا عن خالص تعازي وصادق مواساة دولة الكويت لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل”.