“اتحاد القدم” يعلن القائمة النهائية للمنتخب الاول المشارك في كأس الخليج العربي ال25

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم القائمة النهائية للمنتخب الوطني الاول المشارك في دورة كأس الخليج العربي في نسختها ال25 التي ستقام في مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 6 الى 19 يناير الحالي.

وضمت قائمة (الازرق) التي اعلنها الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مساء أمس الأحد بقيادة المدرب روي بينتو كلا من اللاعبين ضاري العتيبي وبدر الصعنون وسلمان عبدالغفور وحمد القلاف ومشاري غنام وبدر جمال وسلطان العنزي وحسن حمدان ومحمد النصار وخالد ابراهيم ومحمد باجية وفيصل زايد وفهد الهاجري.

كما ضمت القائمة كلا من عبدالله الفهد وبدر طارق وعلي خلف ومهدي دشتي وفواز عايض وأحمد الظفيري ومبارك الفنيني وعيد الرشيدي وابراهيم كميل وشبيب الخالدي.

يذكر أن قرعة الدورة أوقعت الكويت في المجموعة الثانية مع كل من البحرين وقطر والامارات في حين ضمت المجموعة الاولى منتخبات السعودية والعراق وعمان واليمن.