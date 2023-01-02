“التربية”: الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات المطلوبة لاختبارات الصف الثاني عشر بقسيمه العلمي والأدبي

أعلنت وزارة التربية عن الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات المطلوبة لاستقبال أبنائنا طلاب وطالبات الصف الثاني عشر بقسيمه العلمي والأدبي، المقرر لهم أداء اختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 يناير 2023.

وإذ هنأت وزارة التربية طلبة المرحلة الابتدائية وصفوف المرحلة المتوسطة والصف العاشر والحادي عشر، بمناسبة انتهاء امتحاناتهم، متمنية لهم النجاح والتفوق على مدار العام، دعت طلبة الثاني عشر إلى الاجتهاد والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج، لاسيما وأنهم في مرحلة دراسية مهمة تعد فاصلة ومصيرية بحياة كل طالب.

وأشارت إلى حرص القائمين على الاختبارات في توفير الأجواء المناسبة للطلبة وفق اللوائح والنظم المعمول بها وتذليل أي صعوبات وعوائق قد تواجههم خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى بث الطمأنينة في نفوس الطلاب والطالبات وتهيئة الجانب القيمي والتوعوي الذي يعد أحد أهم الركائز في محاربة الظواهر السلبية.

وذكرت وزارة التربية في بيان لها، أعداد طلبة الصف الثاني عشر المتقدمين لامتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2022 – 2023 في التعليم العام والخاص والتعليم الديني والتربية الخاصة، إذ يبلغ 45145 طالباً وطالبة، مبينة أن هناك 26700 طالب منهم في القسم العلمي و17364 طالباً في القسم الأدبي، كما يبلغ عدد المتقدمين من التعليم الديني يبلغ 1163 طالباً وطالبة.

وأوضحت أن اختبارات طلبة القسم العلمي ستنتهي في يوم الأحد الموافق 15 يناير، في حين يختتم طلبة القسم الأدبي اختباراتهم في يوم الأثنين 16 يناير 2023، معربة عن أمنياتها لجميع الطلبة بالتميز والتفوق وحصد الدرجات العالية.