الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

“نزاهة”: إحالة قيادي سابق وإشرافيين في “الإعلام” وآخرون للنيابة العامة

2 يناير، 2023
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أعلنت هيئة مكافحة الفساد “(“نزاهة”)” احالة قيادي سابق وإشرافيين في وزارة الإعلام وآخرون للنيابة العامة لارتكابهم شبهة جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأكدت “نزاهة” مواصلة الجهود بشأن فحص والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.

وثمنت “نزاهة” دور المُبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

المصدر
هيئة مكافحة الفساد
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2 يناير، 2023
0 32 أقل من دقيقة

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