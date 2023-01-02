مدير الجامعة بالإنابة تطّلع على استعدادات كلية العلوم لإطلاق القمر الاصطناعي الأول كويت سات 1

مدير الجامعة بالإنابة تطّلع على استعدادات كلية العلوم لإطلاق القمر الاصطناعي الأول “كويت سات 1”

2 يناير، 2023
0 25 دقيقة واحدة

قامت مدير جامعة الكويت بالإنابة أ. د. سعاد الفضلي برفقة الأمين العام لجامعة الكويت بالإنابة أ. د. فايز منشر الظفيري بجولة للوقوف على استعدادات كلية العلوم لإطلاق القمر الاصطناعي الأول في دولة الكويت كويت سات 1 وذلك يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023 في مسرح كلية العلوم المبنى الجنوبي.

وبدوره قال أمين عام الجامعة بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت أ. د. فايز الظفيري “إننا في صدد الاستعداد لحفل الغد لإطلاق القمر الاصطناعي الأول في دولة الكويت كويت سات1 لتصبح جامعة الكويت صاحبة الانطلاقة والمبادرة العلمية بدعم من المؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحضور جهات ذات صلة بهذا الحدث المشرف لدولتنا الحبيبة”، متمنيًا أن يكون هذا الحدث ذا فائدة علمية وواقعية وعملية لتيسير الخدمات وتحقيق الغايات لكل المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وأن يكون دافعًا لمزيد من الإنجازات العلمية بقيادة صرح أكاديمي متميز متمثلاً بجامعة الكويت، وبدعم من مؤسسات علمية متميزة لاسيما مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وقد تضمنت الجولة عرض الخطوات التي تم الاستعداد لها ليوم الانطلاق وهو يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023 في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت الكويت.

مدير الجامعة بالإنابة تطّلع على استعدادات كلية العلوم لإطلاق القمر الاصطناعي الأول كويت سات 1
مدير الجامعة بالإنابة تطّلع على استعدادات كلية العلوم لإطلاق القمر الاصطناعي الأول كويت سات 1
أمين عام الجامعة بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت أ. د. فايز الظفيري
المصدر
بيان صحفي
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2 يناير، 2023
0 25 دقيقة واحدة

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