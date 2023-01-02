نادال وزفيريف يخسران للمرة الثانية تواليًا في كأس يونايتد

لم يُبد الاسباني رافايل نادال، حامل لقب بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، اي قلق الاثنين، بعد أن خسر مباراته الفردية الثانية على التوالي في كأس يونايتد الجديدة للمنتخبات المختلطة والاعدادية.

وقال نادال بعد سقوطه أمام الاسترالي أليكس دي مينور في سيدني “بصراحة، لست منزعجًا جدًا أو سلبيًا للغاية بشأن ما حدث. كانت هناك فرصة حقيقية لخسارة هذه الأنواع من المباريات”.

وأضاف “ثمة مكان للتطوير. اعتقد فعلا انني قادر على ذلك”.

خسر نادال ستة اشواط متتالية بعدما تقدم بمجموعة، ليتمكن دي مينور من قلب الطاولة والفوز 3-6، 6-1 و7-5.

وكان نادال خسر امام البريطاني كاميرون نوري في المواجهة الاولى لبلاده ضمن المنافسات المختلطة حيث خسرت اسبانيا على يد بريطانيا.

واشار نادال الى انّ “هناك اسبوعين قبل بداية بطولة استراليا. لا استطيع القول إنّ الوضع مثاليا لكنه ليس سلبيا ايضا”.

وتعرض الالماني ألكسندر زفيريف، العائد بعد غياب طويل بسبب الاصابة، لخسارة ثانية تواليًا، بعد سقوطه الاثنين أمام الاميركي تايلور فريتز.

خسر المتوج مرتين في البطولة الختامية “ايه تي بي” بنتيجة 6-1، 6-4 في غضون 64 دقيقة فقط أمام المضنف التاسع عالميًا.

وتأتي خسارة المصنف ثانيًا سابقًا على العالم والثاني عشر راهنًا بعد سقوطه السبت امام التشيكي ييري ليهتشا في مباراته التنافسية الاولى منذ تعرضه لتمزق في أربطة كاحله الايمن خلال الدور نصف النهائي من بطولة رولان غاروس ضد الاسباني رافايل نادال في حزيران/يونيو الماضي وخضوعه لعملية جراحية.

قال فريتز الذي حقق عامًا رائعًا في 2022 بتتويجه في إنديان ويلز للماسترز وطوكيو وإيستبورن “كان من الصعب الحكم على مستواي لأنه عاد من الإصابة، لا يزال ضعيفًا بعض الشيء، وكان يمنحني الكثير من النقاط السهلة”.

وتابع “لكن أنا سعيد بذلك. أنا متأكد أنه لن يحتاج للكثير من الوقت كي يستعيد فورمته”.

ومنحت البولندية إيفا شفيونتيك المصنّفة اولى عالميا، بلادها التقدم 1-0 امام سويسرا في مواجهة مفصلية ضمن المجموعة الثانية في بريسباين، بفوزها على بليندا بينتشيتش 6-3 و7-6 (7-3).

تضم المسابقة 18 منتخبًا مقسمة على ست مجموعات في سيدني ويريسباين وبيرث، ثلاث في كل مدينة.

يتأهل الفائز من كل مجموعة إلى نهائي المدينة الأربعاء، على أن يتأهل الفائز بينهما الى المربع الاخير للمسابقة ويكمل أفضل وصيف الدور نصف النهائي.

وبفوز الاميركية ماديسون كيز على الالمانية جول نيمير 6-2، 6-3، تأهلت الولايات المتحدة لمواجهة بريطانيا في نهائي مدينة سيدني.