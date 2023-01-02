العاهل الأردني يجمد ضريبة وقود التدفئة في الشتاء

أمر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، حكومة بلاده بتجميد الضريبة على مادة الكاز (وقود التدفئة) خلال فصل الشتاء وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وذكر الديوان الملكي الهاشمي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن الملك عبد الله الثاني، قد أمر بذلك “لتخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود”.

وأوضح الديوان أن قرار العاهل الأردني جاء “خلال لقائه عددا من وجهاء وأهالي محافظة العقبة وممثلين عن قطاعات مختلفة فيها”.

وكانت مدن أردنية عدة قد شهدت خلال الشهر الماضي موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب اعتراضا على ارتفاع أسعار المحروقات، ما أدى إلى مقتل رجل أمن برتبة عقيد وإصابة اثنين آخرين.

وتقارب أسعار المحروقات ضعف ما كانت عليه العام 2019، خصوصا السولار الذي يشكل الوقود الأساسي للشاحنات والحافلات، والكاز الذي يعد وقود التدفئة الرئيسي للفقراء.

وقدمت الحكومة بعض الحلول بينها زيادة أجور الشحن، وتوزيع مبالغ مالية كدعم للأسر الأكثر تضررا، إلا إنها يبدو أنها لم تكن مرضية بشكل كاف للمضربين.

ويعاني الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كورونا، فارتفعت نسب البطالة عام 2021 إلى نحو 25 بالمئة وفقا للأرقام الرسمية، بينما ارتفعت بين فئة الشباب إلى 50 بالمئة.

وتعهدت الحكومة الأردنية بالنظر في مطالب المضربين، لكنها قالت إنها دفعت بالفعل أكثر من 500 مليون دينار بما يعادل نحو 700 مليون دولار للسيطرة على ارتفاع أسعار الوقود.

وكانت بيانات دائرة الإحصاءات العامة قد أظهرت، يوم الخميس، تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الأردني في الربع الثالث من العام الماضي إلى 2.6 بالمئة مقارنة مع 2.9 بالمئة في الربع السابق.