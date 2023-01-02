سوريا: تخفيض رسمي كبير للعملة المحلية أمام الدولار

ذكر مصرف سوريا المركزي في بيان، الاثنين، أنه خفض سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية إلى 4522 ليرة للدولار، في حين يبلغ سعر السوق السوداء المستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 6500 ليرة.

وكان السعر الرسمي السابق 3015 ليرة سورية للدولار، وفقا لوكالة “رويترز”.

وتعاني سوريا أزمة اقتصادية نجمت عن اندلاع احتجاجات شعبية ضد النظام في العام 2011، وذلك قبل أن تتحول إلى صراع دموي أسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص، وتهجير أكثر من نصف السكان داخل وخارج البلاد.

وأزمة عملة ترجع في جانب منها إلى انهيار مالي في لبنان والذي كان متنفسا للنظام السوري في تجنب الكثير من العقوبة، إلى جانب فقدان حكومة دمشق السيطرة على المناطق المنتجة للنفط في الشمال الشرقي.

ورفع انهيار الليرة الناجم عن هذه العوامل أسعار السلع وزاد المصاعب ليجد السوريون في المناطق الخاضعة للنظام، صعوبة في شراء الطعام ودفع فواتير الكهرباء وغيرها من الأساسيات الأخرى.

وبات الوقود شحيحا للغاية، مما أجبر حكومة دمشق على تقنين استهلاك الكهرباء بل، وإغلاق المباني العامة خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وكان سعر الليرة 47 للدولار قبل اندلاع الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد.