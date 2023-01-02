صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى البابا فرنسيس بوفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر

2 يناير، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى قداسة البابا فرنسيس أسقف روما حاضرة الفاتيكان أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة بنديكتوس السادس عشر بابا الفاتيكان السابق.

مشيدا سموه رعاه الله بإسهامات الفقيد ودوره في نشر وتعزيز ثقافة التسامح والمحبة والسلام.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى قداسة البابا فرنسيس – أسقف روما – حاضرة الفاتيكان ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة بنديكتوس السادس عشر بابا الفاتيكان السابق.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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2 يناير، 2023
0 15 أقل من دقيقة

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