“المركزي”: التحاق 6 بنوك محلية لنظام المدفوعات الخليجية “آفاق”

في إطار جهود بنك الكويت المركزي نحو تطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود وتبني أحدث التقنيات بما يحسن الكفاءة ويقلل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية ويساهم في تخفيض تكلفة التحويل على العملاء، أعلن بنك الكويت المركزي التحاق المجموعة الثانية من البنوك المحلية بنظام المدفوعات الخليجية (آفاق) في دولة الكويت.

جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون أشار فيه إلى أن المرحلة الثانية تضمنت التحاق (6) بنوك كويتية وهي بنك الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي، البنك الأهلي المتحد، البنك التجاري الكويتي، بنك برقان، بنك الكويت الصناعي وذلك بعد استكمالها جميع الاختبارات والإجراءات اللازمة.

هذا وقد سبق أن أعلن بنك الكويت المركزي انضمامه وكذلك بنك بوبيان إلى نظام المدفوعات الخليجية (آفاق) في مارس 2022 كمرحلة أولى، وأن العمل متواصل في سبيل إلحاق البنوك المحلية بنظام آفاق في مراحل متتالية بعد استكمالها الاختبارات الفنية والأمنية اللازمة لعملية الربط ضمن البرنامج الزمني المقرر.

وبيّن المحافظ أن نظام المدفوعات الخليجية (آفاق) ، يهدف إلى تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجية المحلية وعملات أخرى في وقت قصير وبتكاليف منخفضة على العملاء والمتعاملين، ضمن بيئة آمنة ومستقرة، و يعتبر جزءاً من بنية تحتية إقليمية تعمل شركة المدفوعات الخليجية على تشغيلها وتطويرها لتستند إليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون، وذلك من خلال توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية، ودعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس، وتسهيل عمليات المقاصة والتسويات المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، مما يساهم في تعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتلافي المخاطر المالية بأشكالها المختلفة وتحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي والمالي في دول المجلس.

واختتم المحافظ بالتأكيد على أن بنك الكويت المركزي ملتزم بنهج التطوير وتبني أحدث التقنيات بما يعزز من كفاءة نظم الدفع وأمانها، ويساهم في ترسيخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.