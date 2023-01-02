بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 129.7 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 129.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 7ر129 نقطة ليبلغ مستوى 36ر7162 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 7ر1 في المئة.

وتم تداول 8ر154 مليون سهم عبر 8400 صفقة نقدية بقيمة 2ر40 مليون دينار (نحو 8ر121 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر28 نقطة ليبلغ مستوى 57ر5568 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 50ر0 في المئة من خلال تداول 7ر68 مليون سهم عبر 2808 صفقات نقدية بقيمة 1ر7 مليون دينار (نحو 5ر21 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 2ر170 نقطة ليبلغ مستوى 44ر7945 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1ر2 في المئة من خلال تداول 13ر86 مليون سهم عبر 5592 صفقة بقيمة 19ر33 مليون دينار (نحو 5ر100 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 4ر44 نقطة ليبلغ مستوى 61ر5674 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 78ر0 في المئة من خلال تداول 9ر52 مليون سهم عبر 2020 صفقة نقدية بقيمة 1ر6 مليون دينار (نحو 4ر18 مليون دولار).

وكانت شركات (نابيسكو) و(امتيازات) و(وربة كبيتل) و(فيوتشر كيد) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(عقارات ك) و(ايفا) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الجزيرة) و(حيات كوم) و(وطنية) و(وربة ت إ) الأكثر انخفاضا.