“الداخلية”: البرجس يشهد حفل تخريج الدفعة 26 رقباء أوائل من طلبة معهد ضباط الصف بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية

بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد لقطاع شؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول و العميد راشد فهد السالم والعقيد احمد الحميدي ضيف الله من الحرس الوطني وقيادات قطاع شؤون التعليم والتدريب، أقيم اليوم الاثنين الموافق 2023/1/2 بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية حفل تخريج الدفعة (26) رقباء أوائل من طلبة معهد ضباط الصف، والبالغ عددهم (199) منهم (167) من وزارة الداخلية، و (32) من الحرس الوطني.

وهنأ الفريق البرجس الخريجين، بانضمامهم إلى إخوانهم في سلك الشرطة، ونقل لهم تحيات وتبريكات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح متمنياً لهم التوفيق في خدمة الوطن وحثهم أن يصونوا القسم الذي قطعوه على أنفسهم، وان يكونوا قدوة في الانضباط والالتزام، وأن يطبقوا القانون على الجميع، وأن يترجموا ما تلقوه من دروس وتدريبات في حياتهم العملية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية في حفظ الأمن والأمان في وطننا الغالي.

من الفعالية

مؤكدا أهمية الدور الذي يؤديه خريجو المعهد باعتبارهم «الساعد الأيمن لقوة الشرطة في كل التخصصات وفي المهام الصعبة»، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية. وتلا قرار التعيين آمر كتيبة شؤون الطلبة العقيد إبراهيم سلطان الشرجي، والقى القسم على الخريجين آمر ركن الانضباط العقيد فهد هزاع الحمد.