مطار الدوحة

قطر تلزم جميع المسافرين من الصين بتقديم اختبار سلبي لكورونا

2 يناير، 2023
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ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية اليوم الاثنين إن قطر ستطلب من جميع المسافرين القادمين من الصين اعتبارا من غد الثلاثاء تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 في غضون 48 ساعة من المغادرة.

وأضافت الوكالة أن شرط الاختبار مفروض على جميع المسافرين بغض النظر عن موقفهم من التطعيم.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة العامة القول “تحديث السياسة الحالية المتعلقة بجائحة كورونا يعد بمثابة إجراء مؤقت تم اتخاذه لحماية المسافرين القادمين إلى قطر، والمجتمع من الفيروس، وخاصة أن الصين تشهد حاليا انتشارا واسع النطاق لفيروس كوفيد-19 بين سكانها”.

المصدر
وكالات
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2 يناير، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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