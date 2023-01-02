استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ستة آخرين برصاص قوات الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين استشهاد شابين اثنين وإصابة ستة آخرين جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة (كفر دان) غرب مدينة (جنين) شمال الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان ان “قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت فجر اليوم بلدة (كفر دان) وحاصرت منزلي ذوي الشهيدين عبدالرحمن وأحمد عابد تمهيدا لهدمهما ما ادى لاندلاع مواجهات عنيفة استشهد خلالها الشابين محمد حوشية البالغ من العمر 22 عاما وفؤاد عابد البالغ 25 عاما”.

واضافت ان “ستة فلسطينيين اصيبوا ايضا بجروح خلال المواجهات احدهم اصابته حرجة في الصدر”.

وبدورها دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان العملية العسكرية في بلدة (كفر دان) قائلة انها “جريمة ارهاب دولة منظم ومحاولات اسرائيلية متواصلة لادخال ساحة الصراع في دوامة التصعيد والعنف بهدف استبعاد الحل السياسي للصراع والهروب من استحقاقاته وفرض المدخل العسكري الامني في التعامل مع شعبنا وقضيته وحقوقه”.

وحملت الخارجية الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها بحق ابناء الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته مشيرة الى ان ازدواجية المعايير الدولية تشكل مظلة لتمادي اسرائيل وحكومتها في الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية بما فيها (القدس) الشرقية ووأد اية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

وكان الشابان عبدالرحمن واحمد عابد اللذين استهدفت قوات الاحتلال منزليهما فجر اليوم قد استشهدا خلال تنفيذهما عملية اطلاق نار على حاجز (الجلمة) شمال جنين في شهر سبتمبر الماضي أدت إلى مقتل ضابط اسرائيلي.