“النجاة الخيرية”: توفير 2666 بئرا في 15 دولة فقيرة خلال عام 2022

“النجاة الخيرية”: توفير 2666 بئرا في 15 دولة فقيرة خلال عام 2022

أعلنت جمعية النجاة الخيرية الكويتية توفيرها 2666 بئرا في 15 دولة فقيرة خلال العام الماضي بقيمة تتجاوز 5 ملايين دولار وذلك في إطار سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في الدول الفقيرة.

وقال نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية رشيد الحمد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين ان الجمعية تسعى للقضاء على شح المياه العذبة في الدول الفقيرة عبر توفير آبار المياه موضحا ان عدد المستفيدين من هذه الآبار يقدر أكثر من 664 ألف شخص.

وأكد الحمد حرص الجمعية على توفير الاحتياجات الاساسية للدول الفقيرة اذ تعد مشكلة توفير المياه العذبة من أهم عوائق الحياة مشيرا إلى أنه بسواعد أهل الخير تمكنت الجمعية من مكافحة أشكال الفقر وتطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

وأعرب عن الشكر والتقدير لجميع من ساهم في انجاز مساعي الجمعية من أصحاب الخير والجهات الرسمية في البلاد.

جانبا من مستفيدي حفر الآبار