(النجاة الخيرية) تفتتح الآبار في الدول الفقيرة

“النجاة الخيرية”: توفير 2666 بئرا في 15 دولة فقيرة خلال عام 2022

2 يناير، 2023
0 9 دقيقة واحدة

أعلنت جمعية النجاة الخيرية الكويتية توفيرها 2666 بئرا في 15 دولة فقيرة خلال العام الماضي بقيمة تتجاوز 5 ملايين دولار وذلك في إطار سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في الدول الفقيرة.

وقال نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية رشيد الحمد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين ان الجمعية تسعى للقضاء على شح المياه العذبة في الدول الفقيرة عبر توفير آبار المياه موضحا ان عدد المستفيدين من هذه الآبار يقدر أكثر من 664 ألف شخص.

وأكد الحمد حرص الجمعية على توفير الاحتياجات الاساسية للدول الفقيرة اذ تعد مشكلة توفير المياه العذبة من أهم عوائق الحياة مشيرا إلى أنه بسواعد أهل الخير تمكنت الجمعية من مكافحة أشكال الفقر وتطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

وأعرب عن الشكر والتقدير لجميع من ساهم في انجاز مساعي الجمعية من أصحاب الخير والجهات الرسمية في البلاد.

جانبا من مستفيدي حفر الآبار
المصدر
كونا
الوسوم
2 يناير، 2023
0 9 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزيرة “الشؤون”: الوزارة تعمل من أجل تحقيق الرضا التام للمسنين النزلاء في دور الرعاية الاجتماعية

2 يناير، 2023

“الداخلية”: الخالد يشرف على فض أحراز مليون و200 ألف حبة “كبتاجون” و250 كيلو “حشيش” و104 كيلو “شبو”

1 يناير، 2023

قرية “يوم البحار” تستقبل زوارها بحلة جديدة وأجواء تراثية تحاكي حياة الماضي الجميل لأهل الكويت

1 يناير، 2023

الداخلية: 49 ألف مخالفة تجاوز السرعة على طريق الوفرة 306 خلال الشهر الماضي

1 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى