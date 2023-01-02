شركة مشاريع الكويت القابضة

“مشاريع الكويت” تستكمل إصدار سندات بقيمة 165 مليون دينار لأجل ست سنوات

2 يناير، 2023
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أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة استكمالها إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 165 مليون دينار كويتي (نحو 538 مليون دولار أمريكي) لأجل ست سنوات.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن إصدار السندات التي تستحق في ديسمبر 2028 تم على أساس شريحتين الأولى بسعر فائدة سنوية ثابتة بمقدار 6.75 في المئة والثانية بسعر فائدة سنوية متغيرة بمقدار 3 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي.

وأضافت أن الشريحة ذات الفائدة المتغيرة شكلت النسبة الأكبر من الاكتتاب عند 67 في المئة موضحة أن شركتي (كامكو إنفست) و(بنك الخليج) قامتا بدور مديري الإصدار.

يذكر أن (مشاريع الكويت) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتتضمن أنشطتها الرئيسية شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية والإعلام والعقارات والصناعة ولها حصص ملكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

المصدر
كونا
الوسوم
2 يناير، 2023
0 8 دقيقة واحدة

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