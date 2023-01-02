النائب هاني شمس

هاني شمس يقترح إنشاء وتجهيز حديقة عامة في منطقة مبارك الكبير

2 يناير، 2023
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أعلن النائب هاني شمس عن تقديمه اقتراحا برغبة بإنشاء حديقة عامة وتجهيزها بالخدمات الضرورية كافة في منطقة مبارك الكبير.

وجاء في نص الاقتراح انه نظراً لأهمية الحدائق العامة التي تعد متنفساً لسكان المناطق؛ لما تحتويه من ألعاب تسلية للأطفال وملاعب كرة قدم وسلة وطائرة وممشى رياضي يخدم الجميع سواء الأطفال أو الشباب أو كبار السن، فتعود بالنفع على صحتهم ويقضون معظم أوقات فراغهم بها، ولما كانت منطقة مبارك الكبير تفتقر إلى حديقة عامة في قطعتي (6 + 7) وحاجة أهالي القطعتين لوجود حديقة كمتنفس لهما.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بشأن ” قيام الجهات المختصة بإنشاء حديقة عامة وتجهيزها بالخدمات الضرورية كافة في منطقة مبارك الكبير في المساحة الرملية الواقعة بمنتصف شارع الغوص ما بين قطعتي (6 + 7).

المصدر
الدستور
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2 يناير، 2023
0 19 أقل من دقيقة

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