الدوري الفرنسي: لنس يُلحق الخسارة الأولى بسان جرمان هذا الموسم

ألحق لنس الوصيف بباريس سان جرمان المتصدر، أول خسارة له هذا الموسم في مختلف المسابقات بالفوز عليه 3-1 الاحد في المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم وقلص الفارق عنه الى 4 نقاط.

ويملك سان جرمان 44 نقطة مقابل 40 للنس.

وسجل البولندي برزيميسلو فرانكوفسكي (5) والبلجيكي لويس اوبندا (28) والكسيس كلود-موريس (47) اهداف لنس، وهوغو ايكيتيكي هدف سان جرمان الوحيد (8).

وحافظ لنس على سجله المثالي على ارضه في الدوري هذا الموسم بعد ان حقق الفوز التاسع في 9 مبارياته خاضها في عقر داره.

في المقابل، تعود الخسارة الاخيرة لسان جرمان في الدوري الى 20 اذار/مارس الماضي عندما سقط امام موناكو بثلاثة نظيفة.

وكان سان جرمان دخل المباراة وسجله خاليا من الهزيمة في 23 مباراة (16 في الدوري و6 في دوري الابطال وواحدة في كأس الابطال) في جميع المسابقات وهو الوحيد الذي يملك هذا السجل في البطولات الاوروبية الخمس الكبرى ، لكن لنس اوقف هذه السلسلة.

خاض فريق العاصمة الفرنسية المباراة في غياب نجمه البرازيلي نيمار الذي طرد في المباراة الاخيرة ضد ستراسبورغ قبل 4 ايام، والنجم الارجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم مع منتخب بلاده قبل اسبوعين في قطر والذي سيعود خلال الساعات القليلة القادمة.

وحل بدلا منهما الاسباني كارولس سولير والمهاجم الشاب هوغو ايكيتيكي.

بكر اصحاب الارض في افتتاح التسجيل بعد لعبة مشتركة بين ثلاثة لاعبين بدأها فلوريان سوتوكا ومنه الى المالي ماسايدو حيدارا فمررها عرضية ابعدها الحارس الايطالي جانلويجي دوناروما لكنها تهيأت امام البولندي برزيميسلو فرانكوفسكي الذي تابعها بيسراه داخل الشباك (5).

لم ينعم لنس طويلا بالهدف لان سان جرمان رد عن طريق ايكيتيكي من مسافة قريبة (8).

بيد ان لنس تقدم مجددا بهدف ملعوب عندما انتزع العاجي سيكو فوفانا الكرة على مشارف منطقة جزاء فريقه ومرر كرة امامية طويلة باتجاه البلجيكي لويس اوبندا الذي تخلص من المدافع الاسباني المخضرم سيرخيو راموس وتوغل داخل المنطقة ليخدع قائد سان جرمان البرازيلي ماركينيوس مراوغا اياه ويسدد داخل الشباك (28) مسجلا هدفه الثامن هذا الموسم.

وفي مطلع الشوط الثاني اضاف لنس الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة بالكعب لاوبندا داخل المنطقة سيطر عليها الكسيس كلود موريس وسدد كرة زاحفة داخل الشباك (47).

وحاول سان جرمان تعديل النتيجة وزج مدربه كريستوف غالتييه بجميع اسلحته لكن من دون طائل.

فوز ثان تواليا لموناكو

واقترب موناكو من المراكز الثلاثة الأولى بفوزه على ضيفه بريست 1-صفر.

والفوز هو الثاني تواليا لفريق الامارة بعد عودة النشاط اثر انتهاء كأس العالم في قطر، فرفع رصيده الى 33 نقطة في المركز الرابع متخلفا بفارق الاهداف عن مرسيليا الذي يحل ضيفا على مونبلييه الاثنين.

وبعد ان سجل هدفين في مرمى اوكسير (3-2) بعد ان نزل احتياطيا الاربعاء الماضي، اشرك مدرب موناكو ارنو كليمان المهاجم المغربي الشاب الياس بن صغير الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، اساسيا على حساب وسام بن يدر.

كان بن صغير الذي خاض اول مباراة رسمية له ضد أوكسير، عند حسن ظن المدرب به لانه كان كتلة نشاط وشكل خطورة حقيقية على مرمى بريست.

وسجل الروسي الكسندر غولوفين هدف المباراة الوحيد اثر مراوغته احد لاعبي بريست قبل ان يطلق كرة قوية عانقت شباك الحارس ماركو بيزو (55).

وكان موناكو الطرف الافضل في الشوط الاول وسدد محمد كامارا كرة ارتدت من القائم (12) قبل ان يتدخل بيزو مرتين للتصدي لكرتين رأسيتين لكريبان دياتا (32 و36). اما بن صغير فتخلص من براندن شاردونيه بحركة فنية رائعة قبل ان يسدد كرة علت العارضة (45+3).

وفي الشوط الثاني خرج بن صغير في الدقيقة 79 وقد وقف له الجمهور تحية له.

ضغط بريست في الدقائق الاخيرة لكن حارس موناكو الالماني الكسندر نوبل تدخل في اللحظة الاخيرة لانقاذ مرماه في مواجهة جيريمي لو دوارون (82)، ثم ارتدت كرة ستيف مونييه من العارضة (85).

في المقابل، تنفس نانت الصعداء بعض الشيء بالباتعاد عن منطقة الخطر بفوزه على أوكسير بهدف وحيد سجله ماركوس كوكو (18).

وبقي انجيه اسير المركز الاخير اثر تعرضه لخسارته التاسعة تواليا امام لوريان 1-2 والذي حقق فوز الاول بعد ست مباريات من دون اي انتصار.

وقبل انطلاق المباراة لقي لاعبا انجيه المغربيان سفيان بوفال وعز الدين اوناحي اللذان تألقا في صفوف منتخب بلادهما في مونديال قطر الذي احتل المركز الرابع، استقبالا حارا من الجمهور المحلي علما بعد عودتهما الى صفوف النادي السبت.

وسقط ليون الطامح الى المشاركة في المسابقات الاوروبية الموسم المقبل على ارضه بشكل مفاجىء امام كليرمون فيران صفر-1.

وكان ليون الذي استعان بخدمات مدرب باريس سان جرمان ومنتخب فرنسا السابق لوران بلان الذي استلم منصبه في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، حقق فوزا جيدا على بريست 4-2 قبل اربعة ايام لكنه لم يتمكن من البناء عليه فسقط على ارضه ليبقى في المركز الثامن.

وسجل النمسوي محمد شام ساراتشيفيتش هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق اثر لمسة يد داخل المنطقة.

والفوز هو الاول لكليرمون في اخر سبع مباريات ويعود اخر انتصار له على اوكسير في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر الماضي.