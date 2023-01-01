الدوري الإنكليزي: أستون فيلا يصدم توتنهام في عقر داره وتعثر تشلسي

حال استون فيلا دون استعادة توتنهام للمركز الرابع بفوز صادم عليه 2-صفر في عقر داره الاحد في المرحلة الثامنة عشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم، في حين اهدر تشلسي نقطتين ثمينتين بسقوطه في فخ التعادل مع نوتنغهام فوريست 1-1.

في المباراة الاولى، كان توتنهام يسعى الى استهلال العام الجديد بالفوز لكي يكون في صلب المنافسة على احدى البطاقات الاربع المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا، لكن سقوطه على ارضه يرسم اكثر من علامة استفهام على قدرته على تحقيق هذا الهدف.

وبقي رصيد توتنهام 30 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الذي خاض مباراة أقل.

وكما كانت الحال في مبارياته السبع الاخيرة، وجد توتنهام نفسه متخلفا في المباراة عندما افتتح لاعب وسط فيلا الارجنتيني ايميليانو بوينديا التسجيل اثر كرة قوية للبرازيلي دوغلاش لويز لم يتمكن الحارس الفرنسي الدولي هوغو لوريس من السيطرة عليها فسبقه اليها أولي واتكينز ومررها باتجاه بوينديا الذي تابعها في الشباك (50).

ولم يشارك لوريس في المباراة الأولى لفريقه بعد نهاية كأس العالم التي حل فيها منتخب بلاده وصيفا للارجنتين، ضد مضيفه برنتفورد قبل ايام علما بأن فريقه تخلف فيها بهدفين قبل ان يدرك التعادل، قبل ان يلعب اساسيا في مباراة اليوم. كانت ردة فعل توتنهام خجولة لادراك التعادل وسط دفاع منظم من استون فيلا بقيادة مدربه الاسباني اوناي ايمري الذي استلم مهمته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بدلا من ستيفن جيرارد وحقق فريقه الفوز في 3 مباريات من اصل أربع بينها انتصار لافت آخر على مانشستر يونايتد في مباراته الرسمية الاولى.

وقال ايمري “نحن سعداء للغاية. لقد كان فريقي ندا عنيدا لتوتنهام. عانينا بعض الشيء في الشوط الاول لكن الفريق المنافس لم يحصل على فرص كثيرة”.

واضاف “الهدف الاول منحنا الثقة بأنفسنا للعب بهدوء قيل ان نوجه الضربة القاضية بالهدف الثاني”.

ونجح فيلا في اضافة الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة رائعة بين الاسكتلندي جون ماكغين الذي مرر كرة امامية باتجاه دوغلاش لويز الذي سيطر عليها ببراعة داخل المنطقة رغم مراقبة احد مدافعي توتنهام وغمزها بحركة فنية رائعة داخل المرمى (73).

ورمى توتنهام بكل ثقله في ربع الساعة الاخير واجرى مدربه الايطالي انتونيو كونتي تغييرات عدة في محاولة لتعديل النتيجة لكن فريقه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى استون فيلا في حين شكل الاخير تهديدا كبيرا على مرمى لوريس من خلال الهجمات المرتدة السريعة مستغلا المساحات الواسعة الذي تركها منافسه في الدقائق الاخيرة.

وفي المباراة الثانية على ملعب “سيتي غراوند”، كان تشلسي يمني النفس بالاقتراب من رباعي الصدارة لكنه اكتفى بالتعادل مع مضيفه نوتنغهام فوريست 1-1 بعد ان تقدم عليه بهدف في الشوط الاول حمل توقيع جناحه رحيم سترلينغ بعد مرور 16 دقيقة متابعا كرة ارتدت من العارضة ليعيدها الى الشباك.

وعلى الرغم من سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الاول لم يتمكن الفريق اللندني من تعزيز تقدمه.

يذكر ان تشلسي لم يفز سوى في مباراة واحدة من آخر سبع خاضها في الدوري وكانت على بورنموث 2-صفر قبل اربعة ايام.

وفي الشوط الثاني ظهر اصحاب الارض بوجه مختلف وظاهروا قتالية عالية اثمرت عن هدف التعادل اثر دربكة امام باب المرمى وتمريرة رأسية من المدافع الفرنسي-العاجي ويلي بولي باتجاه مواطنه الظهير العاجي سيرج اورييه الذي سجل بين ساقي حارس تشلسي الاسباني كيبا اريسابالاغا (63).

ويحتل تشلسي المركز الثامن متخلفا بفارق 7 نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع وآخر المتأهلين الى دوري الابطال حاليا.

وكان ارسنال ابتعد في الصدارة بفارق سبع نقاط بفوزه على مضيفه برايتون 4-2 مستغلا في الوقت ذاته اكتفاء منافسه المباشر مانشستر سيتي بالتعادل على ارضه مع ايفرتون 1-1.