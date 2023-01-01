“الداخلية”: الخالد يشرف على فض أحراز مليون و200 ألف حبة “كبتاجون” و250 كيلو “حشيش” و104 كيلو “شبو”

استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والتصدي لمروجيها والعمل على تجفيف منابعها، أشرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس، والوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي، والوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس على فض أحراز ضبطيتين مختلفتين من المواد المخدرة.

في الضبطية الأولى تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدرة تقدر بحوالي (250) كيلو جراماً، حاولا شخصان إدخالها إلى البلاد عن طريق البحر.

وفي الضبطية الثانية تم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوالي (104) كيلو جراماً من مادة الشبو، ومليون و 200 ألف حبة كبتاجون، حاول ثلاثة أشخاص جلبها للبلاد عبر إخفائها بطريقة سرية مبتكرة عن طريق إحدى المنافذ البحرية.

وأعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لخفر السواحل في توجيه الضربات المتتالية بكل قوة وحزم ضد مهربي ومروجي المواد المخدرة، وصد جميع أساليب ومحاولات التهريب التي تستهدف المجتمع.

ونوه الوزير على أن محاولات إغراق البلاد بهذه الآفة المدمرة في مجالي التهريب والترويج أصبحت تدار عن طريق أساليب احترافية، وعلينا بذل المزيد من الجهود والوقوف بكل قوة وحزم في مواجهة هذا الخطر، مؤكدا على أن وزارة الداخلية مستمرة بجميع قطاعاتها الميدانية والتوعوية بالتعاون مع مؤسسات الدولة في مواجهة هذه الآفة، وتسخير كافة الإمكانات من أجل التصدي لجميع محاولات التهريب والترويجالتي تسعى للنيل من شباب الوطن.