بوابة قرية يوم البحار التراثية تفتح ابوابها لزوارها بحلتها الجديدة

قرية “يوم البحار” تستقبل زوارها بحلة جديدة وأجواء تراثية تحاكي حياة الماضي الجميل لأهل الكويت

1 يناير، 2023
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استقبلت قرية يوم البحار التراثية زوارها ومرتاديها وعشاق الماضي والزمن الجميل بحلتها الجديدة اليوم الاحد بعد فترة من الاغلاق بسبب اعمال الصيانة والتطوير خلال الفترة الماضية.

وفتحت القرية أبوابها لمرتاديها وسط حضور كبير من الزوار متنقلين بين مرافقها الجديدة التي تميزت بطراز معماري كويتي قديم يحكي قصة مكان وزمان لابناء هذا الجيل والاجيال القادمة.

وتتضمن القرية منطقة خاصة بألعاب وترفيه الاطفال وحوالي 50 نقطة بيع متنوعة بين المأكولات الكويتية والقطع الاثرية اضافة الى مواقع تجارية لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى متحف أثري يعرض بشكل أسبوعي وموسمي محتويات متنوعة.

كما ستكون القرية خلال الفترة القادمة محطة لانطلاقة بث بعض البرامج والفعاليات المختلفة على شاشة تلفزيون دولة الكويت.

جانب من المتاجر والمحلات التراثية في قرية يوم البحار
حضور كبير من الزوار الى قرية يوم البحار التراثية في يومها الاول بحلتها الجديدة
حضور كبير من الزوار الى قرية يوم البحار التراثية في يومها الاول بحلتها الجديدة
عدد من قيادات وزارة الاعلام في افتتاح قرية يوم البحار التراثية
حضور كبير من الزوار الى قرية يوم البحار التراثية في يومها الاول بحلتها الجديدة
اطفال من رواد وزوار قرية يوم البحار التراثية في يومها الاول بحلتها الجديدة
جانب من المتاجر والمحلات التراثية في قرية يوم البحار
المصدر
كونا
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1 يناير، 2023
0 57 دقيقة واحدة

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