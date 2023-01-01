الشرطة الباكستانية

مصرع شرطي ومسلح في هجوم على نقطة أمنية في شمالي باكستان

1 يناير، 2023
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لقي شرطي مصرعه اليوم الأحد في هجوم استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في ولاية خيبر الحدودية بشمالي باكستان وأدى ايضا الى سقوط قتيل في صفوف المهاجمين.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة شهيد حميد لوسائل اعلام باكستانية إن “إرهابيا رئيسا” وشرطيا قتلا عندما هاجم مسلحون نقطة تفتيش للشرطة في منطقة شهباز خيل في منطقة لاكي مروات في خيبر المحاذية للحدود مع افغانستان.

وقال حميد إن المهاجمين حاولوا اقتحام النقطة الامنية مستخدمين الاسلحة الثقيلة والرشاشات الآلية لكن الشرطة أحطبت الهجوم في الوقت المناسب.

واضاف أن أحد المهاجمين ويدعى عويس عبد الخالق -وهو مصنف بأنه “إرهابي رئيس”- لقي مصرعه في الهجوم موضحا ان القتيل مطلوب لتورطه في هجمات على الشرطة وقوات الأمن.

وشنت الشرطة عملية بحث مفصلة في المنطقة بعد الهجوم في وقت لم تعلن فيه أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وكانت حركة (طالبان) باكستان أنهت وقف إطلاق النار استمر بضعة اشهر مع حكومة اسلام اباد واستأنفت أخيرا هجماتها في أنحاء البلاد كافة مخلفة قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش والامن.

المصدر
وكالات
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1 يناير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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