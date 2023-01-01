الفلبين : إلغاء 268 رحلة في مطار مانيلا بسبب انقطاع التيار الكهربائي

أعلنت سلطات النقل الجوي في الفلبين اليوم الأحد إلغاء 268 رحلة جوية بسبب توقف انظمة الملاحة والمراقبة في مطار العاصمة مانيلا (نينوي أكينو) اثر انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت هيئة المطار في بيان إن الرحلات الجوية من المطار واليه جرى تعليقها بسبب مشكلات فنية تتعلق بأنظمة إدارة الحركة الجوية الملاحية نجمت عن انقطاع في التيار الكهربائي لم تعرف اسبابه بعد.

واضافت أن الرحلات التي تم إلغاؤها شملت رحلات دولية ومحلية لشركات طيران (سيبو باسيفيك) الفلبينية والخطوط الجوية اليابانية والخطوط الجوية الفلبينية وشركات طيران (سويفت) و(سيبغو) و(بال إكسبرس).

اوضحت أنها حولت 7 رحلات أخرى بواسطة شركات طيران الخليج والخطوط الجوية السعودية والخطوط الجوية التايلاندية والخطوط الجوية الماليزية والخطوط الجوية الفلبينية إلى هونغ كونغ وبانكوك ومدينة هوشي منه ودافاو.

من جانبها قالت شركة الطيران الفلبينية (سيبو باسيفيك) إنها تحاول إعادة جدولة رحلاتها ليوم غد بما في ذلك إعادة الحجز مجانا وتحويل التذاكر إلى قسائم سفر لاستخدامها في المستقبل.