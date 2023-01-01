سلاح الجو الأوكراني يُعلن إسقاط 45 مسيّرة ليلة رأس السنة

أعلن سلاح الجو الأوكراني الأحد إسقاط 45 طائرة مسيّرة روسية ليلا مع دخول البلاد العام الجديد.

وشنت موسكو هجمات على كييف ومدن أوكرانية أخرى ليلة رأس السنة بصواريخ وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني في بيان بأن الدفاعات الجوية دمّرت 45 مسيّرة من طراز “شاهد”.

وأكد البيان إسقاط 13 مسيّرة في نهاية عام 2022 و32 أخرى في العام الجديد. ولم تذكر السلطات الأوكرانية ما إذا أصابت بعض المسيّرات أهدافها.

ونشر قائد شرطة كييف أندريه نيبيتوف على فيسبوك صورة لحطام طائرة بدون طيار أُسقطت وعليها عبارة “عام جديد سعيد” باللغة الروسية. وكتب “هذا كل ما تحتاج أن تعرفه عن دولة الإرهاب وجيشها”.

وتأتي الهجمات مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا شهره الحادي عشر.

وبعد سلسلة من الهزائم العسكرية، بدأت روسيا في تشرين الأول/اكتوبر باستهداف البنى التحتية الأوكرانية، تاركةً الملايين في البرد والظلام.