الهلال الأحمر الكويتي: دولة الكويت تولي العمل الإنساني والإغاثي كل الدعم والرعاية

أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأحد أن دولة الكويت تولي العمل الإنساني والإغاثي كل دعم ورعاية وأصبحت تحتل موقع الريادة في خريطة العمل الإنساني العالمي.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في (الهلال الأحمر) خالد الزيد في مؤتمر صحفي عقب تكريم الجمعية من قبل مستشفى (اروس لايف ستايل) النيبالي لإجرائها عمليات جراحية للمحتاجين في نيبال إن الكويت جسدت نموذجا متميزا للعمل الإنساني “فهي دائما سباقة في نجدة المحتاجين دون تمييز بين دين أو عرق أو لون مما جعلها مركزا للعمل الإنساني”.

وأضاف الزيد أن الجمعية استطاعت الوصول إلى مناطق متعددة في كل أرجاء المعمورة وقدمت نموذجا للعطاء الإنساني غير المحدود وأرست نهجا متفردا في تقديم العون والإغاثة والتعليم والصحة لمستحقيها دون تمييز.

وذكر أن الجمعية مستمرة في وضع بصماتها ومعالمها الإنسانية وحرصهھا الدائم على الرقي والتحديث لمشاريعها وبرامجها الإغاثية والإنشائية والتنموية والطبية والتعليمية عاما بعد آخر بهدف خدمة الإنسان وتوفير متطلبات المعيشة والحياة الكريمة له.

وأعرب الزيد عن بالغ الشكر للمتبرعين من أهل الكويت لدعم جهود الجمعية في علاج المرضى في نيبال مثمنا الدعم المستمر من المتبرعين.

من جانبه قال الاستشاري ورئيس وحدة جراحة المسالك البولية والمناظير في المستشفى الأميري الدكتور عبداللطيف التركي إن الهلال الأحمر ينظم هذه الحملة الطبية للمرة الثالثة في نيبال معربا عن اعتزازه بالمشاركة في دعم جهود الجمعية ومواصلة جهود تعزيز العمل المجتمعي والإنساني الذي يعبر عن الدور الإنساني والتنموي لدولة الكويت على المستويات كافة.

وأضاف التركي أن مبادرة دعم الحملة الطبية الكويتية في نيبال تندرج ضمن الجهود التطوعية الإنسانية والمجتمعية للجمعية التي تمتد داخل الكويت وخارجها وتهدف إلى رفع المعاناة عن الفئات المحتاجة في النيبال.

وأوضح أن الفريق الطبي أجرى 30 عملية جراحية للمرضى المحتاجين والفقراء في نيبال ضمن سلسلة حملات طبية تقوم بها الجمعية لعلاج المرضى المحتاجين حول العالم.

من ناحيته قال مدير مركز (كرجي) لجراحة الكلي والمناظير في مستشفى (اروس لايف ستايل) سانجه هوجي إنه من خلال هذه العطاءات المدروسة لعلاج مرضى الكلى في نيبال للمرة الثالثة على التوالي “أنتم أصحاب عمل وفعل وأثبتم محبتكم ودعمكم لبلادي”.

وأضاف هوجي أن الهلال الأحمر الكويتي من الجمعيات الوطنية الفاعلة والداعمة لتحقيق أهدافها ومبادئها ومنها تقديم الدعم والمساندة للمحتاجين والفقراء في كافة دول العالم لاسيما في نيبال.

وأعرب عن بالغ الشكر للفريق الطبي التطوعي من الهلال الاحمر الكويتي لاجراء العمليات الجراحية للفقراء في بلاده.