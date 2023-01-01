وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على حاجز أمني بمدينة الإسماعيلية المصرية

1 يناير، 2023
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أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزا أمنيا في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأدى إلى مقتل وجرح عدد من العناصر الأمنية.

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب مؤكدة وقوف الكويت وتضامنها مع الشقيقة مصر إزاء هذا العمل الإرهابي.

وتقدمت بخالص التعازي وصادق المواساة لقيادة وحكومة وشعب مصر الشقيقة ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن الهجوم الإرهابي استهدف حاجزا أمنيا في محيط مسجد الصالحين بالإسماعيلية أمس الأول وتصدت قوات الأمن المصرية للمهاجمين.

المصدر
كونا
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1 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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