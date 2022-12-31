عنصر من الأمن المصري

تنظيم داعش يتبنى الاعتداء الدامي في الاسماعيلية

1 يناير، 2023
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تبنّى تنظيم داعش السبت عبر وكالته الدعائيّة “أعماق” الاعتداء الدامي الذي استهدف الجمعة مدينة الاسماعيليّة قرب قناة السويس.

وأفادت الوكالة بأنّ “خليّة أمنيّة لجنود الخلافة تمكّنت من مهاجمة حاجز للشرطة المصريّة (…) بمدفع رشّاش”.

وقالت مصادر طبّية وأمنيّة إنّ هذا الاعتداء، وهو الأوّل خارج شبه جزيرة سيناء المصريّة منذ نحو ثلاث سنوات، أودى بحياة ثلاثة شرطيّين.

وسبق لتنظيم داعش أن أعلن مسؤوليّته عن هجمات عدّة خارج سيناء، من دون أن تؤكّد مصادر مصريّة ذلك.

وأوضحت مصادر أمنيّة أنّ سيّارتَين اقتربتا الجمعة من حاجز أمني في حيّ السلام السكني ونزل منهما شخصان يحمل كلّ منهما سلاحا آليا وأطلقا النار باتّجاه عناصر الأمن.

وأضافت أنّ عناصر الشرطة ردّوا على المهاجمَين اللذين قُتِل أحدهما وأصيب الآخَر الذي لاذ مع ذلك بالفرار.

في أيّار/مايو الماضي، قتل 11 عسكريا في اعتداء وقع غربي سيناء.

وشهدت مصر اعتداءات استهدفت خصوصا الشرطة عقب إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

لكن السلطات المصرية سيطرت على الوضع الأمني في البلاد منذ سنوات عدّة، بعد حملة أمنيّة طالت جماعة الإخوان المسلمين وكلّ أطياف المعارضة.

المصدر
أ ف ب
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1 يناير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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