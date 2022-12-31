الداخلية: البرجس يقوم بجولة تفقدية على عدد من النقاط الامنية

الداخلية: البرجس يقوم بجولة تفقدية على عدد من النقاط الامنية

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بجولة تفقدية على عدد من النقاط الامنية، وذلك لتفقد الحالة الأمنية والاطلاع على الجاهزية والتواجد الأمني في ليلة رأس السنة الميلادية يرافقه اللواء جمال الصايغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات واللواء عبدالله الرجيب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام وعدد من القيادات الأمنية.

واطلع الفريق البرجس على إجراءات التفتيش وآلية التدقيق الأمني وثبوت الدوريات ونطاق توزيعها وانتشارها واستمع الى الإجراءات الوقائية والتفتيشية وكيفية تنفيذها.

ونقل الفريق البرجس لرجال الأمن تحيات وتقدير معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح، مؤكداً أن رجال الأمن هم العين الساهرة على أمن وأمان المواطنين.

وشدد الفريق البرجس على الجاهزية التامة واليقظة الدائمة لرجال الأمن لفرض هيبة القانون والتعامل بحزم مع أي ظواهر سلبية، او خروج عن الآداب العامة.