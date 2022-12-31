البرلمان العربي يرحب بالتصويت الأممي لصالح قرار حول ماهية احتلال فلسطين

رحب البرلمان العربي بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وماهية الاحتلال.

وقال البرلمان العربي في بيان ان القرار الذي يدعم طلب دولة فلسطين للجوء إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية ورأي استشاري حول طبيعة الاحتلال الاستعماري طويل الأمد لفلسطين “عبر عن إرادة المجتمع الدولي بالانتصار لمبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية”.

وأكد البيان أهمية القرار لإنهاء النظام الاستعماري والعنصري الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غيرالقابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.