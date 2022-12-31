الدوري الإسباني: إسبانيول يُسقط برشلونة في فخ التعادل بمباراة خشنة

سقط برشلونة في فخ التعادل أمام ضيفه وجاره اللدود إسبانيول 1-1، بعد خمسة انتصارات متتالية، السبت في دربي خشن ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني في كرة القدم، فتساوى في الصدارة بعدد النقاط مع غريمه الآخر ريال مدريد حامل اللقب.

وأهدر فريق المدرب تشافي تقدمه بفارق نقطتين عن الفريق الملكي صنعه قبل نهائيات مونديال قطر، ورغم تقدمه المبكر بهدف ماركوس ألونسو (7)، تلقى هدفاً متأخراً من ركلة جزاء ترجمها خوسيلو (73).

وتساوى برشلونة وريال مدريد بالصدارة مع 38 نقطة من 15 مباراة، فيما تصدر النادي الكاتالوني بفارق الأهداف (+28، +21)، وذلك بعد الفوز المتأخر لريال مدريد الجمعة على ارض بلد الوليد بهدفين متأخرين لمهاجمه الفرنسي العائد من اصابة كريم بنزيمة.

وانهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين، بعدما طرد الحكم الشهير ماتيو لاهوس مدافع برشلونة جوردي ألبا (78) والبرازيلي فينيسيوس سوزا من الضيوف (81)، في مباراة كادت تخرج عن سيطرته على ملعب كامب نو.

وبدأ التوتر قبل صفارة البداية، عندما دفع برشلونة بهدافه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، الموقوف مبدئياً ثلاث مباريات قبل أن يسمح له حكم متأخر الجمعة بالمشاركة. اغضب هذا الامر رئيس إسبانيول ومديريه الذين قاطعوا المباراة، فيما أقر مدرب برشلونة تشافي ان فريقه استعد للمباراة طوال الاسبوع متوقعاً غياب متصدر ترتيب الهدافين (13).

وقال الاتحاد الإسباني في بيان السبت انه لا يمكنه تجاوز قرار المحكمة.

وفيما لم يكن البولندي في افضل أيامه، تقدم الفريق الكاتالوني باكراً على أرضه بكرة رأسية قريبة لألونسو (7). وكاد ظهير تشلسي الإنكليزي السابق الذي لعب في مركز قلب الدفاع يضاعف الارقام، لكنه اخفق في ترجمة عرضية زميله ألبا.

وجاءت الفرصة الوحيدة لاسبانيول في الشوط الاول عندما ارتدت تسديدة الشاب نيكو ميلاميد بعيدة عن قائم الحارس الألماني مارك-أندري تير شتيغن.

وعانى الضيف، صاحب المركز السادس عشر والذي لم يفز في آخر ست مباريات، لصناعة الفرص، لكنه اقتنص ركلة جزاء بعد عرقلة ألونسو لخوسيلو فاحتج لاعبو برشلونة دون فائدة وترجم خوسيلو نفسه الركلة في وسط المرمى (73).

وفيما بدأ الحكم لاهوس الذي أثار الجدل أيضاً في ربع نهائي المونديال بين الأرجنتين وهولندا، يرفع الانذار تلو الآخر (7 انذارات في 6 دقائق)، طرد لاعبا لكل من الفريقين على وقع احتجاجات المدرب تشافي الذي نال نصيبه أيضاً من الانذارات، فانتهت المباراة وسط محاولات حثيثة لبرشلونة استعادة التقدم دون فائدة.