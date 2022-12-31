ماركوس راشفورد يحتفل بتسجيل هدف

الدوري الإنكليزي: راشفورد يمنح يونايتد نقاط وولفرهامبتون

31 ديسمبر، 2022
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حقق مانشستر يونايتد الانتصار الثالث له على التوالي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وتغلب على مضيفه وولفرهامبتون بهدف دون رد يوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.

ويدين مانشستر يونايتد بفضل كبير في الفوز للاعبه ماركوس راشفورد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 بعد مشاركته من مقعد البدلاء في الدقيقة 46، وكان الهولندي إريك تن هاغ مدرب الفريق قد علق على جلوسه احتياطيًا في بداية المباراة مؤكدًا أنه لأسباب انضباطية.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 32 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر.

المصدر
العربية
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31 ديسمبر، 2022
0 20 أقل من دقيقة

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