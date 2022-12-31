وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا قد يجتمعون في النصف الثاني من الشهر المقبل

وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا قد يجتمعون في النصف الثاني من الشهر المقبل

ذكر تلفزيون (تي.آر.تي خبر) التركي الرسمي أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو ناقشا خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم السبت عقد اجتماع ثلاثي آخر مع وزير الخارجية السوري، مضيفا أن الاجتماع ربما يعقد في النصف الثاني من يناير كانون الثاني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزيرين ناقشا الوضع في سوريا خلال المكالمة.

وفي مؤشر على تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، التقى وزير الدفاع ورئيس المخابرات التركيين مع نظيريهما السوريين في موسكو في اجتماع ثلاثي حضره أيضا مسؤولون روس يوم الأربعاء، وهو أول اجتماع من نوعه منذ اندلاع الحرب السورية المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت وزارة الدفاع التركية بعد اجتماع يوم الأربعاء إن الأطراف الثلاثة اتفقت على مواصلة الاجتماعات.

وقال تلفزيون (تي.آر.تي خبر) اليوم السبت إنه لم يتضح بعد أين سيعقد اجتماع وزراء الخارجية الثلاثة المقبل.