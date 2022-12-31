الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي

رحبت الرئاسة الفلسطينية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم السبت لصالح قرار طلب دولة فلسطين حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في بيان نشرته وكالة الانباء (وفا) ان هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف.

وأضاف “آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين”.

وشدد على أن القيادة الفلسطينية “لن تترك بابا إلا وستطرقه” لحماية أبناء شعبها موضحا “نحن الآن على موعد من محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري قانوني حول المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية”.

وأشار أبوردينة إلى أن “اللجوء للمؤسسات الدولية حق فلسطيني وسنستمر في الانضمام إلى الهيئات والمؤسسات الدولية”.

وقال في هذا الصدد “إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن العدالة القائمة على قرارات الشرعية الدولية وعدم الإفلات من العقاب هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها”.

وكانت الجمعية الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت فجر اليوم مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بما فيها (القدس) الشرقية.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار الذي يتضمن طلب فلسطين من محكمة العدل الدولية فتوى قانونية ورأيا استشاريا حول طبيعة وشكل الاحتلال الاستعماري غير القانوني الطويل الأمد وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات المجتمع الدولي ككل والأطراف الثالثة والمنظمة الأممية في انهاء الاحتلال وجرائمه.

وشددت الوزارة على ان القرار الذي وصفته بالتاريخي وصوتت لصالحه 87 دولة وعارضته 26 وامتنعت 53 دولة عن التصويت سيفتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل تنفيذا لقرارات القيادة الفلسطينية وخطاب الرئيس في الأمم المتحدة.