شهر العلوم في الكويت يختتم أنشطته بإقامة فعالية “أطفالنا قطع من السكر”

أقامت الجمعية الطبية الكويتية اليوم الجمعة فعالية (أطفالنا قطع من السكر) في مجمع الأفنيوز برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومشاركة أطباء من البورد الكويتي لطب الأطفال في ختام أنشطة شهر العلوم في الكويت الذي انطلق مطلع ديسمبر الجاري.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن هذه الفعالية التي تستمر يومين تسلط الضوء على داء السكري وطرق الوقاية منه وتندرج ضمن جهود الجمعية الطبية الكويتية للتوعية بيوم السكر العالمي للأطفال.

وأوضحت أن الفعالية تتضمن ست محطات تفاعلية يستقبل فيها الأطباء الأطفال للتوعية بالصحة العامة وطريقة تغيير سلوك تغذيتهم لصحة أفضل علاوة على رفع مستوى الوعي بتأثير داء السكري في المجتمع وتشجيع التشخيص المبكر وتعزيز التوعية بطرق الوقاية منه أو تأخير ظهوره.

وذكرت أن الفعالية تسلط الضوء أيضا على كيفية دعم المصابين بداء السكري وطرق الوقاية عبر اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني إلى جانب إرشادات ونصائح من أطباء البورد المختصين بهدف تعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي بعلاج داء السكري والوقاية من مضاعفاته وزيادة الوعي حول العلامات التحذيرية التي تدل على الإصابة به.

ولفتت المؤسسة إلى أن الفعالية تتضمن ورش عمل وفحص السكر والرد على أسئلة الزوار واستفساراتهم كما يشارك في الورش أطباء أسنان لفحص وتقديم النصائح المناسبة للجمهور وبمشاركة من رابطة السكر وفحص السكر التجسسي ومن اختصاصيي التغذية لاسيما لناحية عرض أهمية النظام الغذائي الصحي وانعكاسه على صحة الإنسان.

يذكر أن شهر العلوم في الكويت يأتي احتفاء بالمشهد العلمي في البلاد وتجسيدا لرسالة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في نشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل زاهر وأقيمت أنشطته بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام.