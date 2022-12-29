الكويت تحقق انجازاً تعليماً جديداً بفوزها بثلاث مقاعد في منافسات مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز

هنأ وزير التربية و وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور حمد عبدالوهاب العدواني الفائزين في منافسات مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز (على المستوى الخليجي)، و ذلك خلال دورتها الخامسة و العشرون للعام الدراسي 2022/2023م ، مثمنا جهود المشاركين والقائمين على المسابقة .

وأشار الدكتور حمد العدواني إلى وجود استراتيجية واضحة المعالم من وزارة التربية لتقديم رسالة واضحة تؤكد أن التعليم في دولة الكويت متميز، مضيفاً وإننا إذ نفتخر بتحقيق ذلك الفوز، فنحن على ثقة تامة بأن لدى الفائزين المزيد من الإبداع لتحقيقه، فمدارسنا لا تطمح للمشاركة فحسب، إنما لإرساء مفاهيم الجودة لدى التعليم المتميز لكل الفئات ومفاهيم الابتكار والمبادرة.

وأوضح الوزير أن المنافسات المحلية والدولية هي دعوة لجميع الطلاب و الطالبات و المعلمين و المعلمات و المدارس و إداراتها إلى بذل المزيد من العطاء والابداع ، وإلى تشجيع روح المبادرة والابتكار والتميز في جميع المجالات العلمية والأدبية و العمل على الاستثمار الأمثل للموارد البشرية عن طريق نشر مفاهيم التميز و الجودة في الأداء ، لافتا إلي أن الوزارة تعمل على تقديم الرعاية المتكاملة لأهل التميز التربوي و تساعدهم للمشاركة الفاعلة ضمن فعاليات و نشاطات تربوية متميزة ، من خلال تعزيز مفهوم التميز في الأداء التعليمي لإبراز أهمية التعليم ودوره الأساسي في المجتمع و الارتقاء به و تدعيم مكانته بكل الوسائل اللازمة في كافة مراحلة و قطاعاته .

ويذكر أن دولة الكويت شاركت بخمس منافسات في جائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز حيث فازت ب ثلاث مقاعد على النحو التالي:

أولا: فئة الإدارة المدرسية

مدرسة عبد المحسن الرشيد البدر الابتدائية بنين بمنطقة العاصمة – مديرة المدرسة أ. دلال فهد سعيد الشمري مدرسة فاطمة بنت اليمان المتوسطة بنات بمنطقة حولي التعليمية مديرة المدرسة د. وفاء سلمان العريعر

ثانياً: فئة الطالب المتميز

الطالبة / حوراء هاني عبد الرضا ميرزا – مركز صباح الحمد للموهبة و الإبداع.