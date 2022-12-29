“الخارجية”: إلغاء شرط الحصول على تأشيرة الدخول لجمهورية العراق

أوضحت القنصلية العامة لدولة الكويت في محافظة البصرة جمهورية العراق الشقيقة بأن السلطات العراقية المعنية قد ألغت شرط الحصول على تأشيرة الدخول لجمهورية العراق و إعفاء السيارات القادمة من الرسوم الجمركية والضريبية والتأمين وكافة الكفالات الأخرى خلال الفترة 28 ديسمبر 2022 حتى 20 يناير 2023، وذلك تزامنا مع فترة انعقاد دورة كأس الخليج مشددة على ضرورة الالتزام بقرارات وتوجيهات السلطات العراقية المعنية.

ودعت القنصلية المواطنين الكويتيين للتواصل معها في حال الحاجة للاستفسار أو المساعدة على هواتف الطوارئ التالية:

009647828444666