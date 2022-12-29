بطولة خليجي زين 25

تغيير مسمى بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ليصبح خليجي زين 25

29 ديسمبر، 2022
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اتفق اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم مع مجموعة “زين” – الشركة الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة في الشرق الأوسط وأفريقيا – على رعاية بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في دورتها الخامسة والعشرين – خليجي 25 ، ليتغير بموجب هذه الرعاية مسمى البطولة ليصبح خليجي زين 25 .

ويسعى اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم من هذه الرعاية تنظيم نسخة استثنائية من بطولات كأس الخليج ، وهو لطالما يولي اهتماماً كبيراً بها لما تحمله من معاني سامية ، وما لها من قيمة تسويقية وجماهيرية كبيرة .

كما ينظر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم لهذه الرعاية بأنها شراكة رائدة مع واحدة من كبريات شركات الاتصالات ، حيث يتوقع النجاح الكبير لهذه البطولة بتواجد مجموعة “زين” راعياً لها لما للشركة من تاريخ حافل في رعاية البطولات الكبرى ، لتكون ” خليجي زين 25” بداية لتعاون مثمر بين الطرفين مستقبلاً .

هذا وتعتبر مجموعة “زين”من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي تتمتع بانتشار جغرافي مميز، وذلك بفضل تواجدها في 7 بلدان، حيث تقدم خدمات اتصالات متنقلة متنوعة إلى أكثر من 52 مليون عميل فعال، مع السنة المالية المنتهية في 31 سبتمبر من العام 2022.

المصدر
بيان صحفي
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29 ديسمبر، 2022
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