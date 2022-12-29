وزارة الخارجية الكويتية

بيان “الخارجية” حول مساعدي وزير الخارجية الذين قدموا استقالاتهم بعد رحلة عمل في خدمة السياسة الخارجية لدولة الكويت

29 ديسمبر، 2022
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أشاد العديد من مساعدي وزير الخارجية بعطاء زملائهم مساعدي وزير الخارجية الذين تقدموا باستقالاتهم رغبة منهم بالاستفادة من الميزة التي منحها مجلس الخدمة المدنية للقياديين في الدولة بعد رحلة عمل في خدمة وتنفيذ أهداف ومقاصد السياسة الخارجية لدولة الكويت وفي مختلف المواقع.

ونقل المساعدون صعوبة المرحلة التي مر بها زملائهم في اتخاذ قرار الاستقالة، مشيرين إلى أن تحديد تاريخ انتهاء الفترة التي يمكن الاستفادة من هذه الميزة هي التي دفعت زملائهم المساعدين باتخاذ هذا القرار.

وتمنى المساعدين لزملائهم التوفيق ودوام الصحة والعافية والنجاح في حياتهم.

المصدر
وزارة الخارجية
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29 ديسمبر، 2022
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