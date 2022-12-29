وزارة التربية

“التربية”: خدمة الإطلاع على ترتيب الوظائف الإشرافية للهيئات التعليمية إلكترونية

29 ديسمبر، 2022
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انطلاقاً من توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد عبدالوهاب العدواني نحو تفعيل خطط التحول الرقمي لوزارة التربية وتأكيدا على مبدأ الشفافية.

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية أ. أحمد الوهيدة عن تدشين خدمة جديدة عبر الموقع الرسمي للوزارة‬ اليوم الخميس، موضحا أنه تم إطلاق خدمة الاطلاع على ترتيب الوظائف الإشرافية للهيئات التعليمية، حيث يستطيع مجتازوا الوظائف الإشرافية معرفة ترتيبهم ضمن قوائم الإنتظار إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.

وأوضح الوهيدة أن هذه الإضافة الجديدة والتي تأتي بتعاون مشترك بين قطاع التعليم العام وإدارة نظم المعلومات تتيح للناجحين في الوظائف الإشرافية من أعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية الإطلاع على ترتيب دورهم بكل سرية من خلال إدخال الرقم السري للموظف مع المحافظة على سرية معلوماتهم وحصر عملية الاطلاع على الشخص نفسه.

المصدر
وزارة التربية
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29 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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