“قوة الإطفاء” تنفذ تمرين “شامل 8” بمشاركة 33 جهة بهدف تطوير مفهوم الاستجابة لإدارة الطوارئ والأزمات

نفذت قوة الإطفاء العام اليوم الخميس فعاليات تمرين (شامل 8) بمشاركة 33 جهة في منطقة عريفجان بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والمحافظين.

وأكد رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد في كلمة بهذه المناسبة إن ما توفره الدولة من امكانيات بشرية مدربة ومادية كبيرة تشمل الآليات والمعدات المتطورة لجميع جهات الدولة كفيلة في التعامل واحتواء أي حادث أو كارثة سواء طبيعية أو بشرية.

وقال الفريق المكراد إن تمرين (شامل 8) جاء تحت عنوان (إدارة الازمات تحت قيادة تنسيقية مشتركة) ويهدف للتعامل المتكامل بين الجهات المعنية بسرعة التحرك للتعامل مع الكوارث والأزمات والحوادث.

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات والمهارات بين الجهات المعنية العسكرية والمدنية والنفطية في التعامل مع الكوارث بأنواعها ليكون مرجعا ومنهجا لإجراءات هذه الجهات أثناء تعاملها مع الكوارث وإدارة مخاطرها.

وأعرب عن شكره وتقديره لسمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لتفضله بالرعاية الكريمة لهذا التمرين داعيا المولى عز وجل أن يديم نعمة الامن والأمان على دولة الكويت تحت ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.

وأشاد المكراد بجهود الجهات المشاركة على تعاونها لاقامة تمرين (شامل 8) بهدف تبادل المعلومات ومعرفة القدرات الخاصة بكل جهة ما يعكس سرعة الاستجابة وتطوير مفهوم الاستجابة والاستباقية لإدارة الطوارئ والأزمات.

وحضر فعاليات التمرين أيضا عدد من كبار القيادات في وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء وكبار المسؤولين في الدولة.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة خلال حضوره تمرين شامل

رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد يقدم هدية تذكارية الى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح

قوة الإطفاء العام تنفذ تمرين (شامل 8) بمشاركة 33 جهة في منطقة عريفجان

قوة الإطفاء العام تنفذ تمرين (شامل 8) بمشاركة 33 جهة في منطقة عريفجان

قوة الإطفاء العام تنفذ تمرين (شامل 8) بمشاركة 33 جهة في منطقة عريفجان

قوة الإطفاء العام تنفذ تمرين (شامل 8) بمشاركة 33 جهة في منطقة عريفجان

رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد