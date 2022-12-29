المضبوطات

الداخلية: ضبط مطعم “دايت – اشتراكات” يقوم بتجهيز الوجبات داخل منزل بدون ترخيص وتخزينها بأماكن غير صحية

29 ديسمبر، 2022
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، تمكن القطاع ممثلاً في إدارة مكافحة جرائم المال من خلال المتابعة الأمنية المكثفة من ضبط مطعم يقوم بتجهيز الوجبات الغذائية (الدايت-اشتراكات) داخل منزل بدون ترخيص وبتخزين هذه الأطعمة بأماكن غير صحية ما يعرضها للتلف.

وأضافت انه بعد اخذ إذن اللازم من النيابة العامة والاستعانة بهيئة الغذاء والدواء وبلدية الكويت لتفتيش المنزل تم ضبط 10 نساء و 3 رجال يقومون بتجهيز الوجبات، وتم اتلاف 18 كيلو دجاج و20 كيلو خضراوات، وتم تسجيل عدد من المخالفات من قبل هيئه الغذاء والدواء وقام فريق بلدية الكويت باتخاذ اللازم تمهيداً قطع التيار الكهربائي عن المنزل.

وتم تحويل المتهمين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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29 ديسمبر، 2022
0 120 أقل من دقيقة

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