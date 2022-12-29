صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة شكر جوابية من رئيس جمهورية الصين الشعبية

29 ديسمبر، 2022
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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة شكر جوابية من فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة أعرب فيها فخامته عن خالص تقديره وامتنانه على ما عبر عنه سموه حفظه الله من تهنئة بمناسبة إعادة انتخاب فخامته أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

كما أكد فيها فخامته على الحرص لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية وعلى بذل المزيد من الجهود المشتركة للارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب.

كما ضمنها فخامته خالص تمنياته لسموه رعاه الله بوافر الصحة والعافية ولدولة الكويت بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله.

المصدر
كونا
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29 ديسمبر، 2022
0 22 أقل من دقيقة

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