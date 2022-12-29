بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 15.4 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 15.4 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 4ر15 نقطة ليبلغ مستوى 12ر7292 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 21ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر177 مليون سهم عبر 8819 صفقة نقدية بقيمة 5ر43 مليون دينار (نحو 8ر131 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر2 نقطة ليبلغ مستوى 79ر5596 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 05ر0 في المئة من خلال تداول 2ر117 مليون سهم عبر 3986 صفقة نقدية بقيمة 4ر11 مليون دينار (نحو 5ر34 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر20 نقطة ليبلغ مستوى 68ر8115 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 25ر0 في المئة من خلال تداول 3ر60 مليون سهم عبر 4833 صفقة بقيمة 32 مليون دينار (نحو 9ر96 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 05ر26 نقطة ليبلغ مستوى 01ر5719 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 45ر0 في المئة من خلال تداول 3ر74 مليون سهم عبر 2391 صفقة نقدية بقيمة 9ر8 مليون دينار (نحو 9ر26 مليون دولار).

وكانت شركات (مدار) و(فنادق) و(وطنية م ب) و(أرجان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الأنظمة) و(مواشي) و(مراكز) و(سينما) الأكثر انخفاضا.