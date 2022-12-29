صاحب السمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من سمو ولي العهد بمناسبة عودة سموه الى أرض الوطن

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بمناسبة عودة سموه رعاه الله إلى أرض الوطن العزيز بعد زيارة خاصة إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة هذا نصها:

“حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بمناسبة عودة سموكم (حفظكم الله ورعاكم) الميمونة إلى أرض الوطن سالمين غانمين بعد قضاء إجازة خاصة يسعدنا أن نرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات.

كما يسرنا أن نغتنم هذه المناسبة التي أثلجت صدورنا وأهل الكويت الأوفياء جميعا لنتوجه إلى الله تعالى بأن يحيط سموكم بكريم عنايته وعظيم رعايته وأن يسبغ عليكم موفور الصحة والعافية وطول العمر لمواصلة مسيرة الخير والتقدم والنماء لوطننا العزيز.. سائلين المولى تعالى أن يديمكم فخرا وعزا للوطن وأن يديم عليه الأمن والاستقرار ويحقق له مزيدا من التقدم والرخاء في ظل قيادة سموكم الرشيدة (حفظكم الله ورعاكم).

مع أطيب الأمنيات

مشعل الأحمد الجابر الصباح

ولي العهد”.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لأخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ضمنها سموه رعاه الله خالص شكره على ما عبر عنه سموه من تهنئة بعودة سموه حفظه الله إلى أرض الوطن العزيز بعد زيارة خاصة إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة وعلى ما أبداه سموه من فيص المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويسدد خطى الجميع لخدمته ورفعة شأنه ويكلل كافة الجهود للارتقاء بمساره التنموي الطموح نحو آفاق الرقي والازدهار وأن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية.