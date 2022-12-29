“الأرصاد الكويتية”: طقس مستقر مائل للبرودة والرياح شمالية غربية

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ان البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوى يستمر تأثيره ثلاثة أيام ويؤدي إلى حالة من الاستقرار وتكون الرياح بصفة عامة شمالية غربية ودرجات الحرارة الصغرى بين 05 و09 درجة مئوية والعظمى بين 17 و19 درجة مئوية.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم الخميس مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مابين 12 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 17 و19 ودرجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وأضاف ان الطقس ليلا يكون باردا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 05 و09 درجات مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار يوم الجمعة أفاد القراوي بأنه مائل للبرودة والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و30 كيلومترا في الساعة مع ظهور بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس مساء الجمعة يكون باردا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 06 و09 درجات مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وقال القراوي ان الطقس نهار يوم السبت يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة 17 و19 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار الى أن طقس مساء السبت يكون باردا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 07 و10 درجات مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.