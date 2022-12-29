جهاز الإحصاء الفلسطيني يكشف عدد الفلسطينيين حول العالم

استعرض جهاز الإحصاء الفلسطيني، أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2022، كاشفا أن عدد الفلسطينيين المقدر فـي نهاية عام 2022 بلغ حوالي 14.3 مليون فلسطيني.

وقال الجهاز أنه ومع نهاية العام 2022 وصل عدد السكان في فلسطين على حدود 1967 نحو 5.4 مليون نسمة بنسبة زيادة سنوية بلغت 2.4%، ولا زال ما يقارب 7 مليون فلسطيني يعيشون في الشتات، يحلمون بالعودة الى وطنهم، في الوقت الذي يلتهم فيه الاحتلال الاسرائيلي الارض لإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية ويعزل أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وحسب الجهاز فإنه من بين الـ14.3 مليون فلسطيني، هناك 5.4 مليون فـي دولة فلسطين، يقيم أكثر من ثلثهم في قطاع غزة، وحوالي 1.7 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وما يقارب 6.4 مليون في الدول العربية ونحو 761 ألفا في الدول الأجنبية.

وتقدر نسبة الأفراد في الفئة العمرية 0-14 سنة في نهاية عام 2022 بحوالي 38% من مجمل السكان فـي فلسطين، بواقع 36% في الضفة الغربية و41% في قطاع غزة. ويلاحظ انخفاض نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، حيث قدرت نسبتهم في نهاية عام 2022 بحوالي 3% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد اليهود 7.1 مليون مع نهاية عام 2022. وبذلك يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية مع نهاية هذا العام، حيث سيصبح عدد الفلسطينيين واليهود حوالي 7.1 مليون لكل منهم.

وقدر الجهاز نسبة الأفراد في الفئة العمريـة 0-14 سنة في نهاية عام 2022 بحوالي 38% من مجمل السكان فـي فلسطين، بـواقع 36% في الضفة الغربية و41% في قطاع غزة. ويلاحظ انخفاض نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، حيث قدرت نسبتهم في نهاية عام 2022 بحوالي 3% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.