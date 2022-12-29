البلدية: تحرير 11 مخالفة بمنطقتي السالمية وحولي

في إطار الجهود المبذولة من الأجهزة الرقابية، كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي بتنفيذ جولة تفتيشية على المحلات بمنطقة السالمية و حولي للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في بلدية الكويت.

وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي إبراهيم السبعان بأن الجولة التي تم تنفيذها على المحلات التجارية بمنطقة السالمية وحولي للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في بلدية الكويت قد أسفرت عن تحرير 11 مخالفة تنوعت ما بين اقامة اعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص واستغلال ممر المجمع بدون ترخيص بالإضافة الى توجيه إنذار تعدي مقام على أملاك الدولة وسيتم إزالة التعدي بعد الانتهاء من المدة القانونية .

وأكد السبعان على ان الجولات الميدانية متواصلة من قبل الفريق الرقابي على المحلات التجارية والعقارات بجميع مناطق المحافظة لرصد ومتابعة مخالفي لائحة المحلات وأنظمة البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ودعا السبعان أصحاب المحلات التجارية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق الإداري.